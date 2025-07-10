В счет будущих санкций

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) обновил трехмесячный минимум, вернувшись ниже уровня 2700 пунктов. В этот раз поводом для «медвежьей» игры послужили заявления президента США Дональда Трампа о намерении ужесточить санкции против России. Эксперты полагают, что в этом случае индекс может откатиться до уровня 2300 пунктов. Однако ввод новых санкций еще не предопределен, а ослабить напряженность на рынке может снижение ключевой ставки и реинвестирование доходов от дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам торгов 9 июля индекс Московской биржи опустился до отметки 2696,45 пункта, потеряв от закрытия предыдущего дня 2,15%. В ходе торгов индекс опускался до отметки 2684,87 пункта, обновив минимум с начала апреля. Индекс снижается вторую неделю подряд, за это время он потерял более 5%.

Поводом для продолжения игры на понижение послужили резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В качестве дополнительного экономического давления на Москву он собирается поддержать законопроект о вводе вторичных санкций против России. Инициатива также предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт в США из стран, закупающих ресурсы у России. «До недавнего времени инвесторы не закладывали в оценки новые санкции со стороны США, теперь же они начинают отражаться в ценах российских акций»,— отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.

Участники рынка указывают, что угроза ввода санкций больше всего давит на акции крупных экспортеров, чьи бумаги занимают 50% индекса IMOEX. В частности, с начала недели акции «Полюса» и ММК потеряли в цене около 3,5%, а ценные бумаги «Норильского никеля», «Газпрома» и ЛУКОЙЛа подешевели на 4–7%. Негативно на котировках акций добывающих компаний сказываются и высокая ключевая ставка (20%), и низкие цены на нефть. По данным Investing.com, котировки Brent на спот-рынке находятся в районе $70 за баррель, тогда как большую часть предыдущих трех лет превышали этот уровень, доходя до $100 за баррель. «Крепкий рубль тоже мешает экспортерам»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Курс доллара последние три недели держится в диапазоне 78–79 руб./$, тогда как в конце прошлого — начале этого года превышал 100 руб./$.

В случае ввода 500-процентных пошлин против дружественных России стран индекс Московской биржи может опуститься еще ниже, считают аналитики. В случае ужесточения санкций индекс рискует упасть до уровня 2300 пунктов, не исключает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Для нефтегазового сектора болезненными также будут санкции против новых компаний, танкеров, а также проектов в области ТЭКа, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Впрочем, решение о вводе санкций не является окончательным. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, если экономические ограничения так и не будут введены, индекс IMOEX может превысить 2800 пунктов. К тому же российская экономика уже адаптировалась к санкционному давлению, отмечает госпожа Малых. Инвесторов также поддержит «возможное понижение ключевой ставки в ближайшее время»,— отмечает она. В начале июля на Финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о «большой вероятности» рассмотрения вопроса снижения ставки. Аналитики ожидают ее снижения до 14% к концу года (см “Ъ” от 9 июля).

К тому же, как указывает директор аналитического департамента банка «Синара» Кирилл Таченников, «в ближайшие дни с рынка может уйти "навес" акций, расконвертированных из депозитарных расписок в рамках второго раунда». Вкупе с поступлением дивидендов на счета участников торгов это должно придать импульс к восстановлению, отмечает эксперт. В ближайшие два месяца российские эмитенты, в том числе такие крупные, как Сбербанк и «Роснефть», должны выплатить более 1,7 трлн руб., из которых, по оценке экспертов, на рынок акций может попасть 200–300 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 июля).

Андрей Ковалёв