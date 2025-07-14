Экс-глава штаба Надеждина Кисиев оспорил основания для лишения его гражданства

Политтехнолог и бывший глава штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрий Кисиев подал иск об оспаривании заключения Второй службы ФСБ, которая установила основания для лишения его гражданства. Документ поступил в Щербинский районный суд Москвы 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kisievdt Фото: @kisievdt

Представитель господина Кисиева Константин Елькин рассказал «Ъ», что в выданном заключении ФСБ нет сведений о конкретных и задокументированных действиях, создающих угрозу национальной безопасности России. Кроме того, к документу не приложена справка в письменной форме о результатах проверки факта совершения этих действий, что не соответствует порядку и форме вынесения заключения, утвержденным ФСБ России.

Напомним, экс-глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев 8 июля получил заключение Второй службы ФСБ о том, что он совершил действия, «негативно влияющие на политическую стабильность в обществе». Это, по мнению ФСБ, является основанием для лишения приобретенного после присоединения Крыма российского гражданства.

Божена Иванова