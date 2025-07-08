Экс-главу штаба Бориса Надеждина могут лишить российского гражданства

Политтехнолога Дмитрия Кисиева могут лишить российского гражданства за действия, «негативно влияющие на политическую стабильность в обществе». Это следует из заключения ФСБ, которое господин Кисиев опубликовал в своем Telegram-канале 8 июля.

По утверждению Второй службы ФСБ по защите конституционного строя, действия господина Кисиева (в документе не указано, какие именно) создают угрозу национальной безопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства.

Дмитрий Кисиев, уроженец крымского города Джанкой, стал гражданином РФ в 2014 году на основании федерального конституционного закона о принятии Республики Крым в состав РФ. «Все люди, которые получили гражданство так же, как я,— выходит, под угрозой его лишения»,— отметил господин Кисиев. Он также подчеркнул, что получил заключение ФСБ как раз тогда, когда начал готовиться к кампании по выборам в Госдуму и искать кандидатов. Политтехнолог считает действия спецслужбы политически момтивированными и собирается их обжаловать.

Напомним, что Дмитрий Кисиев возглавлял штаб Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года. Господин Надеждин тогда не был зарегистрирован кандидатом из-за высокого процента брака в подписных листах. После выборов политтехнолог продолжил сотрудничество с политиком в деле поддержки близких по взглядам кандидатов на выборах разных уровней. В 2025 году господин Кисиев объявил о сотрудничестве с партией «Новые люди», чтобы получить возможность выдвигать своих кандидатов без сбора подписей.

Божена Иванова