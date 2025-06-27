НЗТ заплатит 500 тыс. рублей за нарушения экологического законодательства

«Новороссийский зерновой терминал» устранит нарушения экологического законодательства и заплатит штраф в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, организация осуществляла хозяйственную деятельность по перевалке зерновых культур в отсутствие оценки воздействия на окружающую среду.

Кроме того, документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, не было предусмотрено образование данного вида отходов.

Руководителю юридического лица внесено представление, приняты меры к устранению нарушений. В отношении общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ряду административных статей, по результатам рассмотрения которых назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

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