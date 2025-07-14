В Крыму на фоне снижения количества ДТП зафиксирован рост числа погибших

С начала 2025 года в Республике Крым снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий, однако число погибших в авариях участников дорожного движения выросло почти на треть. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно статистике ведомства, за пять месяцев на территории региона произошло 370 ДТП — на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (453 аварии). Число раненых сократилось на 11,9% — с 537 до 473 человек. При этом количество погибших в результате аварий увеличилось на 34,6% — с 55 до 74 человек.

С участием водителей с признаками опьянения было зафиксировано 31 ДТП — на 20,5% меньше, чем годом ранее. В этих происшествиях погибли четыре человека (минус 50% к аналогичному периоду прошлого года), еще 42 получили ранения (на 12,5% меньше, чем годом ранее).

Для снижения аварийности сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические кампании. В частности, в январе—мае текущего года в Крыму прошло 686 информационных мероприятий, направленных на предупреждение ДТП. Среди них — акции «Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Мотоциклист», «Опасный груз» и другие. Помимо этого, в регионе проводится разъяснительная работа с участниками движения, в том числе с распространением листовок в местах массового пребывания граждан.

Богдан Кобец