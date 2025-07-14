Нижегородской области выделили 186 млн рублей на модульные гостиницы

Правительство РФ распределило между 55 регионами 15 млрд руб. на 2025-27 годы для поддержки проектов по созданию модульных гостиниц. В том числе Нижегородская область получит 185,6 млн руб., следует из распоряжения правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поддержу получат инвестпроекты, отобранные по результатам конкурса Минэкономразвития РФ. Всего в стране с помощью этих субсидий планируют создать более 10 тыс. мест для отдыха туристов.

Нижегородской области из указанной суммы 7,5 млн руб. будет выделено в 2025 году, 70,5 млн — в 2026 году и 107,58 млн руб. в 2027 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти разработали «коробочное» решение для придорожного сервиса. Оно предусматривает в том числе создание модульной гостиницы.

Галина Шамберина