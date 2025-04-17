Нижегородские власти разработали «коробочное» решение для придорожного сервиса

Корпорация развития Нижегородской области разработала «коробочное» инвестиционное предложение для строительства объектов придорожного сервиса. Минимальный объем инвестиций для реализации такого проекта составляет 162,5 млн руб.

Проект может быть реализован в нескольких вариантах и предусматривать строительство АЗС,станции технического обслуживания с автомойкой, паркинга и гостиницы с детской зоной и кафе. Также возможно создание медицинского пункта или магазина в зависимости от пожеланий инвестора.

Для реализации проекта потребуется земельный участок площадью от 5 тыс. кв.м вдоль автомобильной дороги и возможность подключения электроснабжения мощностью от 1 МВт.

Сейчас для создания объектов придорожного сервиса в восьми нижегородских муниципалитетах подобрано более 10 земельных участков, расположенных вдоль основных туристических направлений. Инвесторы, желающие реализовать такой проект, смогут получить льготные займы, субсидии и налоговые льготы.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области были разработаны «коробочные» решения для создания туристического комплекса с глэмпинг-отелем, спортивного комплекса со скалодромом, «умного» модульного спорткомплекса и проект по приспособлению объектов культурного наследия под гостиничный бизнес.

Андрей Репин