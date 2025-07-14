Заявление Дональда Трампа о том, что он возобновит поставки вооружений на Украину, широко обсуждается мировыми медиа в ожидании анонсированного важного обращения американского президента по конфликту на Украине. Наблюдатели считают планы отправки ракет Patriot значительным изменением и считают их признаком раздражения президента США из-за того, что ему не удается выполнить свое предвыборное обещание быстро прекратить конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Досада Дональда Трампа на Владимира Путина подстегнула смену его тона по Украине

Гнев Трампа представляет собой значительное изменение тона Белого дома. Президент провел первые месяцы своего второго срока, возлагая вину за конфликт на украинского президента Владимира Зеленского, в том числе во время ставшей печально знаменитой публичной выволочки в Овальном кабинете.

Трамп готовится представить «агрессивный» план поставок оружия на Украину

Поставки наступательного оружия станут серьезным изменением политики для Трампа, который до недавнего времени всячески подчеркивал, что для того, чтобы избежать эскалации конфликта, будет поставлять только оборонительное оружие… За последние две недели все более раздражался из-за нежелания двигаться в сторону перемирия Путина и эскалации атак России на Киев и другие города.

Трамп говорит, что планирует отправить ракеты Patriot на Украину

Это решение продемонстрировало перемену отношения Трампа, который воздерживался от одобрения новых поставок вооружений на Украину с самого начала своего второго срока. Вместо этого он стремился подвести российского президента Владимира Путина к столу переговоров, утверждая, что он сможет остановить конфликт там, где его предшественник, бывший президент Джо Байден провалился.

«Им нужна защита»: Трамп подтвердил, что Украина наконец получит противоракетные системы Patriot

Еще один поворот событий… Дональд Трамп объявил, что США отправят противоракетные системы Patriot… в то самое время, когда отношения между американским президентом и его российским коллегой ухудшаются.

Подготовил Николай Зубов