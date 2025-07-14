На постановку спектаклей в театре им. Г. Камала в 2025 году направят более 347,3 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спектакли в театре имени Камала в 2025 году выделят 347,3 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На спектакли в театре имени Камала в 2025 году выделят 347,3 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно прошлому постановлению, в 2025 году на спектакли в театре им. Камала планировали направить более 33 млн руб. Сейчас сумма увеличилась почти в 10 раз.

Плановый показатель объема доходов в 2025 году составляет 84,5 млн руб. В то же время планируется, что театр оперы и балета имени М. Джалиля принесет доход на сумму 109,1 млн руб.

Нормативные затраты на создание спектаклей в театре Камала в 2026 году составляют почти 35,4 млн руб., а в 2027 году — 37,8 млн руб.

В июне этого года в новом здании театра им. Камала прошла церемония вручения премии «Золотая маска».

Диана Соловьёва