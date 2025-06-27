«Золотая маска» в Казани

Казань стала одной из главных театральных площадок страны — 26 июня здесь прошли мероприятия в рамках «Дня Золотой маски». Фестиваль стартовал с красочного театрального шествия по центру города, в котором приняли участие ведущие труппы, артисты театров, студенты творческих вузов и уличные перформеры. Завершился день торжественной церемонией вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».