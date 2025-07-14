Жителя Екатеринбурга признали виновным в оправдании терроризма и назначили штраф

Суд назначил 550 тыс. руб. штрафа 39-летнему жителю Екатеринбурга, который обвинялся в оправдании терроризма в интернете, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что днем 8 октября 2022 года екатеринбуржец, находившийся в тот момент в Новоуральске (Свердловская область), вышел в интернет с телефона и со своей страницы в соцсети написал комментарий под новостью о совершении теракта. Согласно заключению судебной экспертизы, в нем он оправдывал действия террористов.

Вину он признал в полном объеме. Суд также запретил ему администрировать сайты и каналы.

Напомним, утром 8 октября 2022 года произошел теракт на Крымском мосту. На дороге со стороны Тамани взорвался грузовик с установленным устройством. В результате происшествия погибли пять человек. В феврале 2025 года стало известно, что по делу о теракте потерпевшими были признаны более 90 человек.

Ирина Пичурина