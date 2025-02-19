Более 90 человек признаны потерпевшими в деле о теракте на Крымском мосту

В деле о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими 92 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На дороге со стороны Тамани был взорван грузовик — загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате происшествия погибли четыре человека, водитель грузовика также погиб.

Неделей ранее стало известно, что слушание дела о теракте на Крымском мосту пройдет в закрытом режиме. На заседании будут оглашаться документы с грифом «секретно».

К рассмотрению дела о теракте суд приступил 12 февраля. В качестве обвиняемых проходят восемь человек. Следствие считает, что фигуранты незаконно приобрели и хранили взрывчатку, а затем погрузили ее в грузовик, замаскировав под строительную пленку. Не знавший о готовящемся взрыве водитель въехал на Крымский мост, после чего устройство дистанционно активировали.

Вячеслав Рыжков