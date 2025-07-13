Ответчик по делу об изъятии ЮГК снялся с выборов в челябинское заксобрание

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Сергей Евтеев, выступавший ответчиком по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства «Южуралзолота», не будет участвовать в выборах. Он утратил статус выдвинутого кандидата, сообщается на сайте избирательной комиссии Челябинской области.

Сергей Евтеев является генеральным директором ООО «Бизнес-актив» и совладельцем компаний «Уралтранскомплект» и «Арбат-сити». На выборы его выдвинула партия «Единая Россия» по одномандатному округу №24, куда, в том числе входит Пластовский район, где находятся золотодобывающие предприятия ЮГК.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов компаний, принадлежащих вице-спикеру законодательного собрания региона Константину Струкову, его дочери и еще пяти лицам, в том числе Сергею Евтееву. Среди изъятого акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% уставного капитала ООО «Управляющая компания “ЮГК”».