В Свердловской области построят два отеля за 46,5 млн рублей до 2027 года

На территории загородного клуба «Белая лошадь» в Сысерти и на базе отдыха «Огонь-пляж» в Верхней Пышме возведут два модульных отеля общей стоимостью 46,5 млн руб. в 2027 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На создание малой гостинцы из 10 номеров в Сысерти планируется направить 15 млн руб., на строительство нового отеля с более чем 20 номерами в Верхней Пышме — 21,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект модульного отеля на территории базы отдыха «Огонь-пляж» в Верхней Пышме Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Проект малой гостинцы на территории загородного клуба «Белая лошадь» в Сысерти Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 2 Проект модульного отеля на территории базы отдыха «Огонь-пляж» в Верхней Пышме Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Проект малой гостинцы на территории загородного клуба «Белая лошадь» в Сысерти Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В департаменте напомнили, что по итогам 2024 года Свердловскую область посетило более 3,6 млн гостей. «В этом году ожидается еще больше туристов. В регионе функционируют около 500 отелей, баз отдыха, глэмпингов и курортов. Это свыше 20 тыс. номеров, где могут разместиться более 53 тыс. туристов»,— добавили в сообщении.

Свердловская область по итогам 2024 года сохранила лидерство по объему туристического потока среди уральских регионов. Помимо россиян, в субъект приезжают иностранные туристы — преимущественно из Белоруссии, Казахстана, ОАЭ и Китая. На развитие туристической инфраструктуры области в 2024 году было выделено 2,6 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — средства федерального бюджета, а 1,5 млрд руб. — частные инвестиции. Впрочем, участники рынка опасаются, что введение в городах региона туристического налога может негативно отразиться на отрасли и помешать ее развитию.

Подробнее о развитии внутреннего туризма в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Туристы прошлись по родным местам».

Василий Алексеев