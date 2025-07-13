Наценку сохранили в тайне

Попытка депутатов заксобрания Санкт-Петербурга обязать ритейлеров указывать на ценниках социально значимых товаров розничную наценку ни к чему не привела. Внесенные ими поправки в федеральный закон о торговле не были поддержаны профильными министерствами. Авторы законопроекта аргументировали свою инициативу тем, что это позволит снизить «порой спекулятивный» рост цен на товары повседневного спроса. Однако сегодня уже действуют механизмы, позволяющие стабилизировать стоимость такой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минпромторг и Минэкономики не поддержали внесенные в Госдуму депутатами заксобрания Санкт-Петербурга поправки к закону о торговле, обязывающие розничные сети указывать в ценниках наценку на социально значимые товары. Это говорится в официальном отзыве министерств на законопроект, который есть у “Ъ”.

Региональные депутаты внесли законопроект в Госдуму в мае 2025 года.

Законодатели мотивировали свое предложение тем, что за ценообразованием социально важных товаров, в число которых входят мясо, яйца, молоко, подсолнечное и сливочное масло, сахар, соль, гречка и другие, нужен общественный контроль.

Инициаторы поправок объясняют свой шаг тем, что «в последние годы повышение цен опережает рост доходов и порой это носит не объективный, а спекулятивный характер». Поэтому и определен перечень товаров первой необходимости, на которые правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены.

В Минэкономики отмечают, что не поддерживают законопроект в силу того, что его авторы не прописали формулу расчета надбавки, то есть остается неясным, с какой цены —оптовой или цены производителя — должна рассчитываться наценка, которую сетям необходимо обнародовать покупателям.

В Минпромторге тоже считают, что существуют более действенные механизмы сдерживания розничных цен.

В министерстве указывают, что в апреле 2024 года было принято постановление федерального правительства № 662, которое предусматривает стабилизацию цен на социально значимые продукты со стороны ритейлеров и производителей в добровольном порядке. Такое возможно в пиковые периоды резкого роста цен на товары в силу их сезонной нехватки или других объективных факторов. Этот документ был принят в разгар прошлогоднего подорожания мяса курицы и столовых яиц.

Кроме того, есть отдельные механизмы стабилизации цен. Например, недавно Картофельный союз предложил перейти на долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и ритейлерами, зафиксировав объемы и цены поставок (см. “Ъ” от 11 июля). Этому предшествовал резкий рост цен на столовый картофель: к концу апреля 2025 года его оптовая стоимость составила 46,3 руб. за 1 кг, что на 85,2% больше год к году.

В целом предложенный петербургскими депутатами проект закона, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «носит явно популистский характер и подготовлен теми, кто слабо понимают специфику розничной торговли».

По его словам, в условиях опережающего роста издержек у ритейлеров ограничены возможности подавлять наблюдаемый сейчас рост закупочных цен.

В X5 Group отказались комментировать эту тему. В «Магните» и «Ленте» не ответили на запрос “Ъ”. Однако объединения, представляющие интересы крупных федеральных сетей и производителей продуктов питания, ожидаемо поддержали отклонение законопроекта петербургских депутатов. «Информация на ценнике ничего не даст потребителю, тем более она и так минимальна, а иногда даже и отрицательная»,— говорит исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Попович. «Это скорее будет вызывать раздражение потребителей или приведет к минимизации указания наценки любыми путями»,— добавляет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что информация о торговой наценке — «коммерчески чувствительная информация, ее раскрытие негативно повлияет на конкуренцию на рынке».

Кроме того, по его словам, обязательство указывать ее на ценниках приведет к многократному росту нагрузки на торговый персонал и значительному росту административных расходов торговых сетей.

Все же есть инструменты решить проблему со значительным ростом цен для малообеспеченных слоев населения — например, можно использовать для них целевые продовольственные карты, считает Михаил Бурмистров. По его словам, в ряде регионов уже запущены такие пилотные проекты, в том числе при покупке продуктов питания и детских товаров.

Халиль Аминов, Алина Мигачёва