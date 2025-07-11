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Экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансурова арестовали

Бывшего гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали. Информацию о задержании подтвердил РБК адвокат Владислав Живаев в Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».

Фото: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Фото: Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщал, что против господина Мансурова возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России).

Ленар Мансуров был назначен на должность гендиректора филиала «Газпрома» в Махачкале 5 мая 2022 года. В марте 2023 года его сменил Ризван Муратов, говорится на сайте компании. По данным РБК, до этого господин Мансуров 13 лет работал замдиректоров Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка»

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