Главные новости за 11 июля. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержали решение Ростовского УФАС России о внесении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «СК Абсолютстрой».

В 2025 году на выборах в Ростовской области планируется привлечь не менее 4 тыс. наблюдателей, которые обеспечат общественный контроль на 2,5 тыс. избирательных участках.

Стадион для собственной футбольной команды ПАОК намерен построить ростовский и греческий предприниматель Иван Саввиди. Участок под проект выделен на площади в 2,9 га в Салониках.

Хозяйства Ростовской области в 2024 году собрали 47,4 т огурцов. Регион занял третье место среди регионов ЮФО и вошел в топ-10 субъектов России по выращиванию этого овоща.

Волгодонская городская дума на внеочередном заседании приняла отставку главы администрации Юрия Мариненко. Полномочия господина Мариненко будут прекращены досрочно 13 июля.

Депутаты Госдумы РФ одобрили инициативу донского парламента об отмене госпошлины при установлении недееспособности детей-инвалидов.