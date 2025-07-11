Госдума одобрила инициативу ЗС Ростовской области по защите прав детей-инвалидов

Депутаты Госдумы РФ одобрили инициативу донского парламента об отмене госпошлины при установлении недееспособности детей-инвалидов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поводом к инициативе стал тот факт, что в сентябре 2024 года размер госпошлины при установлении недееспособности детей-инвалидов от 14 до 18 лет вырос в десять раз – с 300 до 3 тыс. руб. Для родителей детей с ограниченными способностями процедура стала накладной.

Поправку в федеральный закон, отменяющею пошлину, Госдума приняла 10 июля.

Наталья Белоштейн