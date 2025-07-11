Юрий Мариненко уволился с должности главы Волгодонска по собственному желанию

Волгодонская городская Дума на внеочередном заседании приняла отставку главы администрации Юрия Мариненко. Об этом сообщается на официальном портале города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгодонска Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Полномочия господина Мариненко будут прекращены досрочно 13 июля, спустя год и три месяца после назначения.

«Моя отставка не связана с некими проступками или невыполнением обязанностей. Есть вещи выше моих сил, и когда такая ситуация наступила в моей жизни, я был вынужден принять тяжелое для меня решение», — приводят слова Юрия Мариненко на сайте администрации.

Из сообщения также следует, что чиновник стал последним в истории Волгодонска главой администрации. На этом же заседании депутаты проголосовали за изменение должности председателя Волгодонской городской Думы – главы города Сергея Ладанова, убрав из нее приставку «глава города». Так, у города будет один глава, и он с сентября текущего года возглавит исполнительную власть.

До сентября будет назначен в ближайшие дни временно исполняющий обязанности главы Волгодонска по представлению врио губернатора Юрия Слюсаря.

Константин Соловьев