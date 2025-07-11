В Ростовской области собрали 47,4 тыс. тонн огурцов в 2024 году

Хозяйства Ростовской области в 2024 году собрали 47,4 т огурцов. Регион занял третье место среди регионов ЮФО и вошел в топ-10 субъектов России по выращиванию этого овоща, сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основную долю фактического сбора этой культуры формируют хозяйства населения (66,3% областного объема). Сельскохозяйственными организациями выращено 27,8% общего урожая огурцов, фермерскими хозяйствами – 5,9%. В среднем урожайность огурцов в Ростовской области достигла 151,7 ц/га.

В сельскохозяйственных организациях сбор составил 13,2 тыс. т, что на 10,8% выше уровня 2023 года. Урожайность составила 331,9 ц/га.

Треть всех огурцов в Ростовской области выращивают в хозяйствах Багаевского района (15,7 тыс. т). В тройку лидеров в 2024 году также вошли Неклиновский район (5,3 тыс. т) и Азовский район (3,6 тыс. т).

Мария Иванова