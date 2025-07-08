Бельский: Сервисы такси и каршеринга будут платить налоги в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в интервью Юрию Зинчуку на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что парламентарии будут бороться за то, чтобы сервисы такси и каршеринга платили налоги в городе на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что нагрузки идут на дороги мегаполиса, а жители испытывают неудобства. Деньги же тем временем идут не в городскую казну, а пополняют «копилку» иных регионов.

«Бизнес скрипя, но идет нам навстречу. Если мы сможем найти и реализовать пути, по которым компании будут платить налоги в наш бюджет, то попробуем распространить это и на каршеринг»,— сказал господин Бельский.

На текущий момент в Петербурге более 22 тыс. водителей такси, которые не могут оформить постоянную регистрацию. Для самозанятых работников планируют отменить требование о регистрации по месту жительства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за шатдауна, случившегося в Петербурге в минувшие выходные, из-за неработающей геолокации и мобильного интернета водители не могли получать заказы в приложениях, часть их них начала таксовать «по-старинке».

Андрей Маркелов