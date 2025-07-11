Экс-глава штаба Надеждина выходит из проекта «Штаб кандидатов»

Политтехнолог и основатель «Штаба кандидатов» (ШК) Дмитрий Кисиев покидает пост руководителя проекта из-за возможного лишения его гражданства РФ. Об этом он сообщил «Ъ» 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кисиев

Фото: @shtabkandidatov Дмитрий Кисиев

Фото: @shtabkandidatov

По словам господина Кисиева, «тяжелое, но необходимое решение» было принято, чтобы ШК мог продолжить работу «в условиях давления». Его новым руководителем, по информации «Ъ», может стать экс-глава штаба Бориса Надеждина в Калуге Константин Ларионов.

ШК появился в 2022 году для поддержки независимых участников муниципальных выборов в Москве. Его организовали бывшие члены партии «Яблоко», в числе которых был и Дмитрий Кисиев. По его словам, проект был нужен для «сохранения института независимых муниципальных депутатов». В 2024 году ШК организовывал кампанию кандидата в президенты Бориса Надеждина, а господин Кисиев возглавлял его штаб. Господин Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, но не был зарегистрирован из-за высокого процента брака в подписных листах.

8 июля политтехнолог сообщил, что получил заключение ФСБ о наличии в его действиях оснований для прекращения российского гражданства, которое он приобрел после вхождения Крыма в состав РФ. В документе указывалось, что Дмитрий Кисиев совершил «действия, негативно влияющие на политическую стабильность в обществе», но их суть не раскрывалась. Отметим, что решение о прекращении гражданства, согласно ст. 22 соответствующего федерального закона, принимает «орган, ведающий делами о гражданстве», то есть МВД. Основанием для этого может быть совершение действий, угрожающих национальной безопасности России.

Господин Кисиев сообщил «Ъ», что в данный момент готовит стратегию защиты и не собирается покидать Россию.

Божена Иванова