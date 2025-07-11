Мерц заявил, что Россия должна выплатить Украине €500 млрд за нанесенный ущерб

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия обязана выплатить примерно €500 млрд за ущерб, нанесенный Украине в ходе боевых действий. По словам главы немецкого правительства, пока ущерб не будет возмещен, Москва не должна получить доступ к замороженным на Западе активам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Россия нанесла колоссальный ущерб за более чем три года войны. Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб»,— сказал Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме.

В ответ на это заявление представитель российского МИДа Мария Захарова предложила посчитать, «сколько кто должен» России. «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи»,— написала она в Telegram-канале.

Лусине Баласян