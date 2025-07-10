Главные новости за 10 июля. Сочи

Открытие аэропорта в Геленджике не повлияет на туристический поток в Сочи. Даже при выполнении трех-пяти рейсов в день это не изменит ситуацию ни в Геленджике, ни в соседнем курортном городе.

С января по июнь 2025 года предприятия, ведущие добычу в акватории Черного моря, выловили почти 100 тонн рыбы. Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда объем составлял 65,7 тонны.

В Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Сочи, обвиненному в попытке совершения теракта и поджоге имущества. Осужденному назначено восемь лет лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев проведет сезон 2025/2026 в составе футбольного клуба «Сочи». Стороны договорились об аренде 21-летнего игрока до окончания чемпионата, после чего футболист должен вернуться в Санкт-Петербург, где у него действует контракт до 2028 года.

Сочи вошел в активную фазу летнего туристического сезона: на курорте одновременно отдыхают 178 тыс. человек. В среднем по городу загрузка гостиниц составляет 86%.

Центральный районный суд Сочи приступит к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого является 38-летняя жительница курорта. Ей вменяется организация схемы, в рамках которой десятки граждан были введены в заблуждение относительно возможности приобретения имущества, изъятого государством.