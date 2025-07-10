Загрузка гостиниц Сочи достигает 86%

Сочи вошел в активную фазу летнего туристического сезона: на курорте одновременно отдыхают 178 тыс. человек. Об этом стало известно на очередном заседании городского штаба, прошедшем под руководством заместителя главы муниципалитета, пишет пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Пик турпотока пришелся на июль — его стимулируют не только высокий сезон, но и стабильно теплая погода. В среднем по городу загрузка гостиниц составляет 86%, в горных районах — 74%.

На фоне растущей нагрузки городские службы перешли к усиленному контролю работы транспорта, коммунальной и инженерной инфраструктуры. По данным штаба, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной: зафиксировано снижение заболеваемости кишечными инфекциями по сравнению с прошлым годом. При этом на пляжах ведется ежедневный мониторинг, разъясняются санитарные нормы, увеличено число патрулей на воде. С начала сезона составлено 100 протоколов за нарушение правил пользования маломерными судами.

В лесных и горных районах города продолжается действие особого противопожарного режима. На маршрутах зарегистрированы 42 туристские группы, ведется превентивная работа с организаторами походов. Сотрудники заповедника, национального парка и турфирм информируют отдыхающих о правилах поведения на природе в условиях повышенной пожарной опасности.

ЖКХ города работает в условиях пиковых нагрузок: сформирован дополнительный резерв техники и персонала, увеличено количество мусоровозов до 115 единиц. Одновременно усилены меры по борьбе с несанкционированными сбросами стоков — активизирована работа межведомственных групп.

На транспорте внимание сосредоточено на контроле за перевозками. За последнее время проверены 58 внедорожников, осуществляющих пассажирские рейсы. К нарушителям применены административные меры, два автомобиля эвакуированы. Введена новая парковочная система в аэропорту Сочи, позволившая увеличить пропускную способность до 10 машин в минуту. Также пресечены случаи навязывания услуг — по этим фактам оформлено восемь административных протоколов.

Работа летнего оперативного штаба продолжается в штатном режиме: заседания проходят каждые две недели.

Мария Удовик