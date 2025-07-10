Сочинку осудят за хищение более 140 млн рублей под видом участия в торгах

Центральный районный суд Сочи приступит к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого является 38-летняя жительница курорта. Ей вменяется организация схемы, в рамках которой десятки граждан были введены в заблуждение относительно возможности приобретения имущества, изъятого государством, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что с конца 2022 года обвиняемая через личные связи распространяла информацию о доступе к закрытым электронным торгам, где якобы реализовывались квартиры и автомобили по заниженной стоимости. Действуя через посредников, фигурантка дела убеждала граждан внести крупные суммы под предлогом участия в процедуре, предоставляя им фиктивные документы, имитирующие результаты торгов.

Всего, по версии следствия, действия обвиняемой затронули 25 человек. Общий ущерб составил более 140 млн руб. Для придания правдоподобия схеме она оформляла подложные протоколы, где победителями якобы значились передавшие ей средства лица. Полученные деньги фигурантка частично использовала для приобретения объектов жилой недвижимости: в числе ее активов числились 36 квартир, в дальнейшем реализованных через вторичный рынок.

Согласно информации, собранной в рамках расследования, обвиняемая частично возместила ущерб, вернув 15 млн руб. Также на ее имущество наложили арест. Ее действия квалифицированы как мошенничество в крупном и особо крупном размере, а также как легализация доходов, полученных преступным путем. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик