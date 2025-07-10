Полузащитник «Зенита» будет играть за «Сочи»

Полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев проведет сезон 2025/2026 в составе футбольного клуба «Сочи», сообщили в пресс-службе южного клуба. Стороны договорились об аренде 21-летнего игрока до окончания чемпионата, после чего футболист должен вернуться в Санкт-Петербург, где у него действует контракт до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Воспитанник «Зенита» ранее уже привлекался к матчам основного состава. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он провел два матча за «Зенит» в чемпионате страны и семь — в рамках Кубка России, где дважды отличился забитыми мячами. Несмотря на ограниченное игровое время, молодой хавбек считается перспективным игроком и остается в долгосрочных планах петербургского клуба.

В «Сочи» Дмитрий Васильев будет выступать под номером 87. Южный клуб, вернувшийся в элиту российского футбола, продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона и делает ставку на арендованных игроков с опытом выступлений в высшем дивизионе.

«Ъ-Сочи» писал, что Михаил Игнатов, ранее выступавший за московский «Спартак», подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Сочи». В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел девять матчей, но не отметился результативными действиями.

Мария Удовик