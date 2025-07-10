Возобновление работы аэропорта Геленджика не окажет влияния на турпоток в Сочи

Открытие аэропорта в Геленджике не повлияет на туристический поток в Сочи, заявил «Ъ-Сочи» председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. По его словам, даже при выполнении трех-пяти рейсов в день это не изменит ситуацию ни в Геленджике, ни в соседнем курортном городе. Вместе с тем он отметил, что сам факт запуска воздушной гавани является положительным шагом для региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Аэропорт Геленджика, закрытый с февраля 2022 года, возобновил прием воздушных судов 10 июля. В Министерстве транспорта России подтвердили начало работы объекта, а Росавиация уточнила, что регулярные рейсы будут выполняться в интервале с 8:30 до 20:00 по московскому времени. На первом этапе, как сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, планируется обслуживать до трех регулярных рейсов в сутки. Подготовка к приему пассажиров ведется в соответствии с требованиями безопасности и в сотрудничестве с правоохранительными структурами.

Несмотря на ограниченное число рейсов, интерес со стороны авиакомпаний к направлению сохраняется. В S7 Airlines сообщили, что отслеживают развитие ситуации и рассматривают возможность запуска рейсов. Аналогичный подход демонстрирует авиакомпания «Азимут». В то же время перевозчики Azur Air и Nordwind не планируют в ближайшее время осуществлять полеты в Геленджик.

Наиболее активную позицию занял «Аэрофлот». Продажа билетов на рейсы из Москвы уже открыта. Первый вылет назначен на 18 июля, время в пути составит почти четыре часа. Стоимость билетов варьируется: по состоянию на вечер 9 июля она составляла 17,8 тыс. руб., но впоследствии выросла до 35,4 тыс. руб. С 25 июля рейсы будут выполняться ежедневно, а с 1 августа увеличится частота рейса.

По словам господина Таранченко, аэропорт полностью готов к эксплуатации, и по мере подтверждения расписания возможны дополнительные продажи билетов. Он также выразил уверенность, что восстановление авиасообщения положительно отразится на туристической привлекательности Геленджика. Терминал, построенный в 2021 году, увеличил пропускную способность объекта, а завершение масштабной модернизации планируется к концу 2025 года.

Мария Удовик