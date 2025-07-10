Жителя Сочи приговорили к восьми годам за попытку поджога военной комендатуры

В Южном окружном военном суде вынесли приговор жителю Сочи, обвиненному в попытке совершения теракта и поджоге имущества. Осужденному назначено восемь лет лишения свободы, первые два из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, в начале 2024 года вступил в контакт с представителем украинской террористической организации. Общение происходило через мессенджер. После обсуждения политических взглядов и недовольства внутренней политикой ему было предложено совершить поджог здания военной комендатуры в Сочи с использованием самодельных зажигательных устройств.

В целях проверки эффективности изготовленных средств обвиняемый устроил поджог двух автомобилей, припаркованных на улицах города. По данным следствия, сумма ущерба, причиненного владельцам, составила свыше 260 тыс. руб. Спустя несколько дней фигурант дела отправился к предполагаемой цели с двумя аналогичными устройствами, однако был задержан у здания правоохранительными органами до реализации задуманного.

Суд признал мужчину виновным по статьям, предусматривающим ответственность за порчу имущества с использованием огня и за подготовку к террористическому акту. Обстоятельства дела и позиция государственного обвинения были приняты во внимание при вынесении наказания.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте арестовали на два месяца гражданина России и Абхазии по обвинению в публикации материалов, содержащих оправдание терроризма и прославление Шамиля Басаева. Уголовное дело возбуждено по статье о пропаганде и публичных призывах к террористической деятельности.

Мария Удовик