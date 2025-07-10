Пять девушек погибли в ДТП под Севастополем

В аварии под Севастополем с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли пять юных девушек, сообщили «Ъ» в прокуратуре города-героя. По информации правоохранителей, авария произошла в 14:20 на автодороге «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» в районе села Верхнесадовое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Крыма Фото: Госавтоинспекция Крыма

По предварительным данным, 18-летняя водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 45-летний водитель. В результате столкновения, на месте погибло четыре девушки-пассажира ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет. Девушку, которая была за рулем, экстренно госпитализировали в больницу, но она позже скончалась. Водителю иномарки оказали медпомощь на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее бывшего члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова приговорили к трем годам условно за ДТП, в котором погиб человек.

Александр Дремлюгин, Симферополь