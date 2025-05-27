Экс-член ОП Крыма получил условный срок за смертельное ДТП
Бывшего члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова приговорили к трем годам условно за ДТП, в котором погиб человек, сообщили «Ъ» в управлении СКР по РК и Севастополю.
Фото: СК Республики Крым
Авария произошла в сентябре 2023 года. По данным правоохранителей, Олег Щербаков выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии всех водителей доставили в больницу, где позже один из пострадавших, Петр Лесик, скончался.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Щербакова исключили из ОП и отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Ему присвоили инвалидность в связи с травмой ноги.
В ходе рассмотрения дела суд исключил из обвинения квалифицирующий признак «в состоянии опьянения».
«За нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года»,— уточнили в СКР.
Приговор не вступил в законную силу.