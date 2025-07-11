Руководство группы компаний «Соллерс» приняло решение о сокращении производственной программы в 2025 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Соллерс» сократил производственную программу на фоне падения продаж на рынке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ «Соллерс» сократил производственную программу на фоне падения продаж на рынке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года компания ожидает падение рынка легких коммерческих автомобилей на 23–25% и такое же снижение продаж продуктов «Соллерс» и «УАЗ».

«Тем не менее мы работаем по графику полной рабочей недели и реализуем программы оптимизации издержек, чтобы нивелировать эффект от ожидаемого снижения объемов продаж», — сообщили в пресс-службе «Соллерс».

По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года продажи легких коммерческих автомобилей компании снизились на 28,4% до 3,2 тыс. автомобилей. Подробнее — в материале «Автомобили копятся на складах».

Диана Соловьёва