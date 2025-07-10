В Крыму предотвратили теракт на День России

В Крыму предотвращен теракт. Задержан мужчина, который готовил его по заданию украинских спецслужб на День России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации правоохранителей, местного жителя 1981 года рождения задержали в Ялте. Следствие полагает, что он был завербован украинскими спецслужбами через Telegram.

«Злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России»,— уточнили в ЦОС ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

Киевский районный суд Симферополя заключил обвиняемого под стражу.

Ранее житель Севастополя получил 17 лет строгого режима за подготовку подрыва вертолета Черноморского флота РФ по заданию украинских спецслужб.

Александр Дремлюгин, Симферополь