В Дагестане на сутки запретили пользоваться водопроводной водой

В пяти селах Магарамкентского района Дагестана власти запретили местным жителям пользоваться водой из водопровода в течение суток. Накануне там произошло массовое отравление питьевой водой, число пострадавших превысило 300 человек.

Запрет объявлен с 18:00 10 июля до 18:00 11 июля жителям сел Магарамкент, Гильяр, Куйсун, Верхний Тагиркент и Гапцах — он распространяется и на питье и приготовление пищи, и на использование воды в технических целях.

Местным жителям рекомендовано продезинфицировать частные накопители воды: бочки, колодцы, емкости.

Специалисты минстроя Дагестана выявили на местах нарушения эксплуатации систем водоснабжения: не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях. Это, по мнению специалистов, и могло привести к отравлениям.

С 10 июля минстрой организует доставку трех тонн гипохлорита натрия для дезинфекции воды и систем водоснабжения.

Юлия Рыбина, Махачкала