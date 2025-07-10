Число отравившихся питьевой водой в Дагестане увеличилось до 302

Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 302, сообщили «РИА Новости» в региональном минздраве. Среди них — 294 ребенка. В стационары госпитализированы 93 человека.

«Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению»,— сообщили в ведомстве.

Информация о массовом отравлении детей в Дагестане появилась 7 июля. На следующий день местные власти сообщили, что с признаками кишечной инфекции в больницы обратились 110 человек, в основном — дети в возрасте 3-14 лет. Тогда в стационарах находились 18 пострадавших. 9 июля число обратившихся за медпомощью выросло до 274, из них 84 человека были госпитализированы.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что массовое отравление детей могло произойти из-за воды в источнике «Джепельский». Он расположен на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты. В дагестанском управлении СКР 9 июля сообщили о задержании директора районного ЖКХ Рената Халидова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Полина Мотызлевская