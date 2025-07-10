Дуда пригрозил НАТО, что закроет хаб по поставкам военной помощи Киеву

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что закроет аэропорт Жешува, через который проходит большая часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат считать его «своей собственностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Toby Melville / Reuters Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Toby Melville / Reuters

Господин Дуда отметил, что Польшу не пригласили в ключевые международные органы, принимавшие решения о поставках помощи Украине через польскую территорию. Он назвал это «скандалом» и подчеркнул, что обсуждать ситуацию нужно не с Киевом, а с союзниками по НАТО. «Требуется смелость, чтобы говорить с немцами и американцами»,— добавил он.

«Я думаю, что и украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, извините, как будто это их»,— сказал президент.

Он предположил, что Польша в таком случае закроет аэропорт «Если кому-то что-то не нравится, мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт»,— сказан он. В качестве альтернативы он предложил доставлять помощь морем, воздушным путем или сбрасывать на парашютах.