«Магнит» арендовал весь офисный комплекс у Савеловского вокзала

Холдинг «Новосталь-М» заключил крупнейшую в этом году сделку по аренде офисных площадей — федеральный ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) взял в аренду весь комплекс Stone Towers площадью 11 тыс. кв. м у Савеловского вокзала. Годовая арендная плата может составить до 817 млн руб., сообщили «Ъ» источники на рынке недвижимости.

Объект был приобретен «Новосталь-М» в 2022 году за 5 млрд руб. Холдинг безуспешно пытался продать здание в 2023-2024 годах, запрашивая 8 млрд руб. По данным консультантов, «Магнит» мог договориться о ставке 70-75 тыс. руб. за кв. м в год против первоначальных 80 тыс. руб.

Новые площади позволят ритейлеру собрать все московские управленческие команды в одном месте. Сейчас сотрудники работают в коворкингах Space 1 и Multispace, которые компания, вероятно, сохранит до завершения ремонта в Stone Towers.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритейлера потянуло на вокзал».