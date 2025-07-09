Главные новости за 9 июля. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов
Бывшего воронежского министра предпринимательства заключили под стражу
Один белгородец погиб и двое пострадали при детонации взрывного устройства
Скончался пятилетний ребенок, пострадавший от атаки ВСУ на курский пляж
В курском Железногорске на устранение масштабной аварии могут выделить 220 млн
Расширение воронежского промпарка «Перспектива» подорожало на 7 млрд рублей
«Россети» снова не добились признания недействительной концессии сетей в Тамбове
ФАС выявила картель в курском детском образовательном центре с участием депутата
Стойленский ГОК попытается отстоять здание в собственном белгородском комплексе
Кандидатов в мэры Белгорода может начать отбирать губернатор