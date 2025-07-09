Главные новости за 9 июля. Воронеж, Белгород, Курск, Тамбов

Бывшего воронежского министра предпринимательства заключили под стражу

Один белгородец погиб и двое пострадали при детонации взрывного устройства

Скончался пятилетний ребенок, пострадавший от атаки ВСУ на курский пляж

В курском Железногорске на устранение масштабной аварии могут выделить 220 млн

Расширение воронежского промпарка «Перспектива» подорожало на 7 млрд рублей

«Россети» снова не добились признания недействительной концессии сетей в Тамбове

ФАС выявила картель в курском детском образовательном центре с участием депутата

Стойленский ГОК попытается отстоять здание в собственном белгородском комплексе

Кандидатов в мэры Белгорода может начать отбирать губернатор