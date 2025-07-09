Стойленский ГОК попытается отстоять здание в собственном белгородском комплексе

АО «Стойленского горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК) обратилось в арбитражный суд Белгородской области с иском к администрации Старого Оскола с требованием признать право собственности на нежилое здание «Локомотивно-вагонное депо», расположенное по адресу: Старый Оскол, территория Карьерная промплощадка, № 3. Иск был принят к производству, заседание назначено на 17 июля. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документам суда, предметом спора стал автотранспортный цех площадью 2,1 тыс. кв. м. Из публичной кадастровой карты следует, что четырехэтажное здание с наименованием «АБК-700 гаража большегрузных машин» находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость оценивается в 111,6 млн руб., а общая площадь доходит до 4 тыс. кв. м. Объект капитального строительства возведен в 1980 году. Почему появилась необходимость отстаивать объект у старооскольской администрации, не уточняется.

Стойленский ГОК — одно из крупнейших предприятий по добыче железной руды в РФ. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции, по собственным данным, составляет 18%. В основном, ГОК производит железорудный концентрат и окатыши. Продукция СГОК в основном потребляется Новолипецким металлургическим комбинатом, основной площадкой группы НЛМК. Промышленные запасы руды СГОК — около 5 млрд т. По данным Rusprofile.ru, выручка АО «Стойленский ГОК» за 2024 год составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб.

В марте на старооскольскую площадку НЛМК был назначен новый генеральный директор — Алексей Мишустин, сменивший на этой должности Максима Беленко.

Анна Швечикова