Один белгородец погиб и двое пострадали при детонации взрывного устройства

Взрывное устройство сдетонировало во время уборки сена на хуторе Колотиловский в Краснояружском районе Белгородской области. В результате один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один мирный житель получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Другого белгородца и 17-летнего парня доставили в Краснояружскую ЦРБ. Предварительно, у подростка тупая травма живота. Для обследования его переводят в Рыльскую ЦРБ. Второй пациент получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его отпустили домой.

Из-за взрыва повреждена одна сельхозмашина.

О последствиях обстрелов Белгородской области за последние сутки — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова