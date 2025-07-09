«Россети» снова не добились признания недействительной концессии сетей в Тамбове

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ПАО «Россети центр» на решение арбитражного суда Тамбовской области об отказе в признании недействительным концессионного соглашения на электросети в облцентре. Последнее было заключено между мэрией Тамбова и АО «Объединенные региональные электрические сети Тамбова» («ОРЭС-Тамбов», ОРЭС). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Решение еще не опубликовано.

«Россети» инициировали разбирательство прошлой осенью. Компания оспаривала законность передачи электросетей Тамбова в концессию ОРЭС в связи с тем, что это якобы было сделано с нарушением законодательства. В качестве третьего лица к делу был привлечен департамент цен и тарифов Тамбовской области. Однако суд не нашел оснований для отмены соглашения и в марте 2025 года отказал в удовлетворении иска.

Гордума Тамбова приняла решение о заключении концессии в апреле 2024 года. До этого АО «ОРЭС-Тамбов» работало на основании договора аренды муниципальных объектов по передаче и распределению электрической энергии от 7 октября 2005 года. Срок действия концессии остался таким же, как и в договоре аренды,— до 2030 года. За это время компания может вложить в развитие инфраструктуры Тамбова до 726 млн руб.

Подробнее о концессии читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «ГПЧ под напряжением».

Алина Морозова