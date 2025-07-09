Кандидатов в мэры Белгорода может начать отбирать губернатор

Белгородская облдума 10 июля рассмотрит проект регионального закона «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Белгородской области». По данным местного СМИ «Фонарь», в нем указан новый принцип отбора кандидатов в мэры облцентра, согласно которому их представляет губернатор.

Согласно действующему законодательству, на пост главы города могут претендовать выдвиженцы от различных политических партий, общественных организаций, самовыдвиженцы. Как уточнили «Фонарю» прошлые кандидаты в мэры, им не нужно было получать рекомендацию губернатора для подачи документов на участие в соответствующем конкурсе.

В январе 2025 года главой Белгорода был переизбран Валентин Демидов. Конкуренцию ему составляли четыре человека: Андрей Гусев от регионального отделения «Коммунистов России», Максим Алтухов от городского отделения ЛДПР, владелец местного ООО «Нефтехим-Комплект» Максим Малютин и депутат земского поселкового собрания поселка Разумное Белгородского района Сергей Веселов.

В марте президент Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Он предусматривает четыре варианта избрания градоначальника: на прямых выборах, депутатами муниципального парламента из своего состава, депутатами из числа кандидатур, отобранных специальной комиссией, а также депутатами из числа кандидатур, предложенных губернатором. Первые три предусмотрены старым законом о МСУ. Последний вариант пока нигде не применялся. Однако именно он, судя по финальной редакции принятого закона, будет введен во всех без исключения региональных столицах. Такие изменения уже утвердили в Воронеже и в Орле. Полномочия главы второго облцентра Юрия Парахина истекают в этом году, поэтому там впервые в макрорегионе применят новую норму.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».