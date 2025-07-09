Скончался пятилетний ребенок, пострадавший от атаки ВСУ на курский пляж

В Курске погиб пятилетний мальчик, пострадавший при вчерашней атаке ВСУ на городской пляж. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Это произошло при попытке транспортировать ребенка в Москву. Таким образом, число жертв выросло до четырех человек.

Господин Хинштейн уточнил, что врачи сделали «все, чтобы его спасти», но травмы оказались слишком тяжелыми. У ребенка было более 30% ожогов тела. Утром врачи готовили ребенка к переводу, реанимобиль должен был доставить его в НИИ имени Сперанского.

Ранее врио губернатора Курской области сообщал, что трое из семи пострадавших, включая этого мальчика, находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали, что во время атаки БПЛА ребенок пытался защитить свою мать.

Анна Швечикова