Расширение воронежского промпарка «Перспектива» подорожало на 7 млрд рублей

Собственники частного индустриального парка (ИП) «Перспектива в Воронежской области скорректировали параметры инвестиционного проекта по его расширению, строительству инфраструктуры, производственных и офисных зданий. На реализацию инвестрпроекта планируется добавить еще порядка 7 млрд руб., сообщил в беседе с «Ъ-Черноземье» директор парка Андрей Чекурин. В начале 2024 года в Perspektiva Group заявляли «Ъ-Черноземье» о намерениях вложить в расширение около 3 млрд руб. Планы по застройке также увеличились, а суммарные вложения в развитие проекта компания теперь оценивает в 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция расширения воронежского индустриального парка «Перспектива»

Фото: Perspektiva Group Концепция расширения воронежского индустриального парка «Перспектива»

Фото: Perspektiva Group

По словам господина Чекурина, на площадке в Новоусманском районе в течение четырех лет, до 2028 года включительно, планируется построить 140 однотипных производственных помещений для предприятий малого и среднего бизнеса в формате «модульного кластера». Площадь каждого из зданий должна составлять 1,44 тыс. кв. м, общая площадь будущего «производственно-складского квартала» может составить таким образом 252 тыс. кв. м. 45 зданий из 140 уже построены.

Также на площадке вдоль трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» и в 10 км от магистрали М-4 «Дон» запланировано возведение десяти логоцентров класса B+ (этот тип зданий предусматривает потолки высотой до 10 метров, наличие рамп и доков для погрузки-разгрузки, системы пожаротушения и видеонаблюдения) площадью 5,1 тыс. кв. м. Сейчас ведется строительство первых двух складов общей площадью 10,2 тыс. кв. м, ввод их в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

Всего до 2028 года в «Перспективе» планируется ввести 252 тыс. кв. м. производственно-складской недвижимости формата light industrial — некрупных объектов, предназначенных под небольшие производства, организацию хранения, логистики, а также управления всеми процессами в одном пространстве, уточнил господин Чекурин. Полутора годами ранее Perspektiva Group были намного скромнее: заявлялось строительство 100,9 тыс. кв. м недвижимости light industrial на площади порядка 50 га. Эта часть проекта находится на этапе «планового освоения инвестиций», пояснили в компании.

Также Андрей Чекурин подтвердил планы Perspektiva Group по возведению коммерческой недвижимости на той же площадке промпарка, на красной линии трассы «Воронеж-Тамбов». Инвестпроект был заявлен в январе 2024 года. Его параметры остались практически неизменными: ожидается строительство 38 тыс. кв. м недвижимости (полтора года назад речь шла о 37,5 тыс. кв. м). В числе объектов бизнес-центр (шести административных зданий для резидентов общей площадью 9 тыс. кв. м.), торгово-развлекательный комплекс «Парк маркет» на 24 тыс. кв. м, спортивный комплекс с футбольным полем, катком и теннисными кортами суммарной площадью 5 тыс. кв. м. Всего офисная и торгово-развлекательная часть индустриального парка, по ожиданиями инвесторов, может занять порядка 30 га.

Стоимость, сроки реализации и другие параметры каждой из частей проекта в Perspektiva Group пообещали прокомментировать позднее. Условия финансирования строительства, соотношение собственных и кредитных средств в проекте, а также название банк-партнер в «Перспективе» пока также не раскрывают.

Андрей Чекурин добавил, что компания планирует инвестиции, ориентируясь на намерения властей по расширению трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» до четырех полос до конца 2026 года, а также на активную жилую застройку близлежащих территорий в радиусе десяти минут езды от парка

По собственным данным, промпарк начал развиваться по концепции greenfield (размещение производств с нуля) в 2009 году со 146 га. После заполнения 70% площади территория была расширена до 230 га. В 2020 году резидентом впервые стала транснациональная компания — производитель упаковки для пищевых продуктов Scholle IPN Packaging зашел с проектом на €15 млн. В 2023 году общее число резидентов парка доросло до 100, по данным на июль 2025-го — до 140 компаний.

Подробнее о проекте по расширению индустриального парка — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников