В курском Железногорске на устранение масштабной аварии могут выделить 220 млн

В Железногорске Курской области ликвидируют последствия аварии на магистральном водоводе «Береза», обнаруженной в пойме реки Османька. Об этом рассказал глава Железногорска Алекснадр Михайлов. По его словам, аварийный участок имеет протяженность около 800 м, на его ремонт требуется 220 млн руб. В городе введен режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за аварии давление воды в водопроводах резко упало, что привело к ограничению ее подачи, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, поясняет господин Михайлов. Специалисты «Горводоканала» провели обследование и приступили к подготовке к ремонту. Работы осложняются местоположением трубопровода — он проходит на глубине до 2,5 м в заболоченной местности.

«Силами города решить данную проблему сложно», так как, по оценкам главы администрации, ориентировочная стоимость восстановления составит около 220 млн руб. Господин Михайлов запросил помощь у областных властей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обещал найти бюджетные средства, несмотря на их «дефицит».

Предварительный срок ремонта водовода — около 10 дней. По прогнозам местных властей, ограничения в водоснабжении сохранятся на две недели. До устранения последствий аварии подача воды будет регулироваться: с 00:00 до 05:00 и с 10:00 до 17:00 давление в сети снизят, в остальное время — оно будет стабильно. Управляющим компаниям, в ведении которых находятся дома выше девяти этажей, поручено организовать подачу питьевой воды через выведенные из подвалов шланги. Михайловским ГОКом подготовлены четыре водовоза на случай внештатных ситуаций.

Разрыв водовода произошел в районе села Полозовка Железногорского района. Ведутся переговоры с производителем полиэтиленовых труб из Нижнего Новгорода, доставка которых ожидается в течение 4–5 дней. При этом в Железногорске отсутствуют специализированные компании, обладающие необходимыми техническими возможностями для устранения аварии. Сейчас идет поиск подрядчика при содействии регионального министерства ЖКХ, контракт с которым можно будет заключить.

Городские теплосети продолжают работу в штатном режиме.

Анна Швечикова