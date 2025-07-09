В Дагестане задержан директор ЖКХ по делу о массовом отравлении водой

Директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЖКХ) Ренат Халидов задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Об этом сообщили в дагестанском управлении Следственного комитета России.

В ближайшее время, уточнили в ведомстве, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщал «Ъ», уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Установлено, что пострадавшие употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям.

За первые сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в больницу обратились 110 человек, 18 из них были госпитализированы — все с легкой и средней тяжестью течения болезни, тяжелых случаев нет.

По данным минздрава за двое суток, с симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, 270 из которых — дети.

«Болезнь протекает в легкой форме, в стационаре Магарамкентской ЦРБ развернуты дополнительные койки. Сейчас здесь лечатся 84 пациента с кишечной инфекцией, остальные получают лечение амбулаторно»,— сообщили в министерстве. Три пациента уже выписались из стационара. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

Юлия Рыбина, Махачкала