В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массового отравления водой

Магарамкентский межрайонный следственный отдел республиканского управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По данным следствия, за два дня, 7 и 8 июля, в медицинские учреждения обратились более 100 жителей населенных пунктов Магарамкентского района с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы, в том числе несовершеннолетние. «Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям,— говорится в сообщении.— Устанавливаются лица, причастные к преступлению».

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что за последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в больницу обратились 110 человек, 16 из них были госпитализированы — все с легкой и средней тяжести течения болезни, тяжелых случаев нет. По поручению министра здравоохранения Ярослава Глазова для консультативной и организационной помощи в район направлена бригада инфекционистов и эпидемиологов, а также специалисты республиканского минздрава.

Юлия Рыбина, Махачкала