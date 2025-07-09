Эрдоган отверг требование оппозиции провести досрочные президентские выборы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в стране пройдут в 2028 году, как и предполагалось изначально. Комментируя призыв оппозиции провести выборы раньше этого срока, он отметил, что для этого нет поводов.

Провести досрочные президентские выборы в ноябре этого года призывал лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель. По его словам, если правящая Партия справедливости и развития считает себя политической силой «номер один», то не должна бояться «избирательной урны».

«Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы состоятся в 2028 году, а выборы в местные органы власти - в 2029 году, господин Озель. Возможно, это ваша мечта - нажать пальцем на случайную дату в календаре и сказать, что выборы должны состояться, но у нации нет такой проблемы. У нации нет повестки дня для выборов»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте (цитата по Anadolu).

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В июне 2024 года он вступил в эту должность в третий раз и пробудет на ней до 2028 года. Хотя конституция страны ограничивает пребывание на президентском посту двумя сроками, Минюст Турции посчитал, что второй срок господина Эрдогана в счет не идет: в 2018 году страна перешла от парламентской к президентской форме правления. В мае он заявил, что не намерен баллотироваться на следующий срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Турции отказался от рокировки».

Лусине Баласян