Клиенты белорусских банков лишились части денег из-за технического сбоя

В аппаратно-программном комплексе белорусских банков «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» произошел технический сбой, сообщает пресс-служба Банковского процессингового центра (БПЦ). У некоторых держателей карточек банков списались деньги, в отдельных случаев это привело к отрицательным остаткам на счете.

О списаниях со счета сообщили пользователи социальной сети Threads (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta). У некоторых людей с карт списалось свыше 2 тыс. белорусских руб. (47,83 тыс. российских руб.).

По словам гендиректора БПЦ Александра Сотникова, сбой произошел в среду, в 9:00 мск. Специалисты работают над устранением неполадок. Пресс-служба сообщает, что восстановление аппаратно-программного комплекса планируется завершить до 17.00 мск 9 июля.