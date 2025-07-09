Цены на медь стремительно растут из-за планов Трампа повысить пошлины на 50%

Вчера вечером фьючерсы на медь на биржах взлетели более чем на 15–20% после того, как Дональд Трамп сообщил о планах поднять на 50% импортные пошлины на этот металл. Контракты на поставку меди на американской сырьевой бирже Comex выросли на 17%, а на Лондонской бирже металлов (LME) — на 24%. Сегодня утром нью-йоркские контракты торговались в Шанхае по цене $5,51 за фунт, на LME — по $9627 за тонну.

По мнению экспертов, если Дональд Трамп повысит импортные пошлины на медь, это может вызвать цепную реакцию на других рынках, где используется металл,— от производства электроники до автопрома и строительства. В интервью телеканалу CNBC министр торговли США Говард Латник заявил, что его ведомство уже завершило расследование по торговой политике зарубежных стран, связанной с медью. Министр ожидает, что новые пошлины могут быть введены в конце июля — начале августа.

США готовы договариваться о пошлинах еще месяц, подробнее об этом — в материале «Не сразу и не со всеми».

Евгений Хвостик